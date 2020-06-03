Ленинский район, Крым, , 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Об этом 3 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

«31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить её до дома. После этого по пути следования мужчина, используя беспомощное состояние ребёнка, совершил в отношении неё преступления сексуального характера. Затем, понимая, что девочка не умеет плавать, столкнул её в воду», — добавили в СК.

По данным правоохранителей, подозреваемый был неоднократно судим за кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободился из колонии в мае 2019 года.

«39-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении изнасилования шестилетней девочки, насильственных действий сексуального характера и убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера (п. «б» ч.4 ст.131, п. «б» ч.4 ст.132, п."в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ)», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Раздольненском районе Крыма мужчина убил собственную пятилетнюю падчерицу и заявил о её пропаже. Вскоре он сознался правоохранителям в преступлении.

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