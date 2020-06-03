Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Об этом 3 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, подозреваемый был неоднократно судим за кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободился из колонии в мае 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Раздольненском районе Крыма мужчина убил собственную пятилетнюю падчерицу и заявил о её пропаже. Вскоре он сознался правоохранителям в преступлении.
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