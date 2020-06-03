Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM Фестиваль «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге могут перенести на 15 августа 2020 года. Об этом заявили в управлении культуры города.

Как передаёт портал «66.ру», чиновники ведут переговоры с организаторами мероприятия.

«Эта идея нравится и нам, и оргкомитету Ural Music Night», — сообщили в ведомстве.

В оргкомитете фестиваля журналистам сказали, что дату проведения фестиваля объявят в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжает действовать «режим повышенной готовности».