Москва, , 14:09 — REGNUM Информационная и шире ИТ-индустрия в России оценивается в ВВП страны в скромном диапазоне 3−4%. Потенциал роста цифрового бизнеса с России бескрайний и он в первую очередь может стать значимым драйвером в экономическом росте, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«В высокоразвитых странах мира доля ИТ-бизнеса в ВВП составляет приблизительно 7−9%. Такая отрасль характеризуется высокой добавленной стоимостью и, что очень важно, повышает престиж любой страны, является важным экспортным каналом, инструментом влияния на различные аудитории.

Российский рынок ИТ начал бурный рост еще в середине 90-х годов прошлого века. Сначала он складывался из классической дистрибуции и системной интеграции, а в наше время трансформировался в многовекторные направления разработки и внедрения программного обеспечения, консалтинг, анализ данных, собственное производство программного-аппаратного обеспечения, офшорное программирование, автоматизированное проектирование и другие сегменты рынка.

Поддержка ИТ-отрасли просто необходима. Важная задача государства — защита ИТ-бизнеса за рубежом и осмысление стоит ли помогать компаниям с русскими названиями, чьи штаб-квартиры находятся на Западе. Баланс интересов отрасли и государства в любом случае нужно соблюдать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская предупредила вице-премьера Михаила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж.

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