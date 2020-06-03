Москва, , 14:04 — REGNUM

Партнеры-работодатели проекта «Профстажировки 2.0» рассмотрели заявки на участие во второй волне конкурса студенческих работ. Конкурсанты приступили к подготовке курсовых и дипломных работ по этим темам. Авторы лучших решений получат возможность пройти практику или стажировку в этих организациях. «Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

«Мы наблюдаем значительный рост интереса к проекту: на сегодняшний день на нашей платформе зарегистрировались 108 642 студента. Партнеры-работодатели уже рассмотрели поступившие заявки на решение кейсов во второй волне конкурса. К подготовке научных работ приступил 5051 студент. Это на 30% выше показателя первой волны, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров, — думаю, многих участников вдохновили истории победителей, которые уже прошли практики и стажировки по всей стране и могут рассказать о своем опыте».

Он добавил, что в число работодателей-лидеров, «одобривших наибольшее количество заявок на решение своих кейсов, вошли Общероссийский народный фронт, Правительство Ульяновской области, ДОМ. РФ, «Магнит» и «Россети». «Отмечу и учебные заведения с наибольшим количеством участников конкурса. Это Чувашский государственный университет, Нижегородский государственный педагогический университет и Оренбургский государственный университет», — сказал Алексей Комиссаров.

«За первую волну конкурса мы максимально отработали его механику, чтобы ко второй все конкурсные этапы были еще более понятными для участников. До введения режима самоизоляции многие победители первой волны успели постажироваться на предприятиях и получить ценные навыки и полезную строчку в резюме. Среди них есть и те, кто в этот период прошел оплачиваемую стажировку и даже трудоустроился. Сейчас многие проходят практику в дистанционном формате. Одним из результатов такой совместной работы с предприятиями стали обучающие вебинары и мастер-классы. Мы внимательно следим за успехами наших победителей, помогая им максимально реализоваться в проекте», — рассказал руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

Всего на платформе проекта размещено 4 559 кейсов от 1 296 работодателей. По итогам первой волны конкурса победителями стали 505 студентов из 55 регионов России.

«Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».