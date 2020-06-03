Тюмень, , 14:04 — REGNUM В Тюменской области под суд отдана группа лиц, похитивших две автомашины Toyota Camry. Расследование закончено, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следователи установили, что группировку создала 39-летняя жительница Сургута. В автосалонах Тюмени и Сургута граждане арендовали две машины, перегнали их в Омск, где продали заранее подысканным покупателям по 450 тысяч рублей. Вырученные деньги поделили.

Владельцам автомобилей был причинён общий ущерб в размере больше 3.5 млн рублей. Фигурантам вменили мошенничество. Им грозит до десяти лет колонии. Одна из машин уже найдена в Казахстане. Вторую пока ищут.