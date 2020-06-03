Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Разработчик Ник Манье смог адаптировать оригинальную Doom 1993 года для портативной консоли Playdate. Об этом 3 июня сообщает «Игромания».

https://twitter.com/NicMagnier/status/1267844459414372352

Манье удалось не только запустить Doom на Playdate, но приспособить «заводную рукоятку» консоли для одной из геймплейных функций. Теперь в игре можно стрелять из пулемёта, крутя ручку вокруг своей оси.

Напомним, Playdate — это портативная консоль, разработкой которой занимается компания Panic. Массовые продажи приставки ожидаются позднее в 2020 году.

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