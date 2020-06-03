Москва, , 14:08 — REGNUM Всенародное голосование по поправкам к Конституции России, назначенное на 1 июля, не будет представлять угрозы здоровью людей при условии соблюдения санитарных мер. Об этом заявил 3 июня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, к моменту проведения голосования не будет непосредственных угроз здоровью при соблюдении мер предосторожности. С каждым днём ситуация становится более безопасной, статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией выровнялась.

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Главный санитарный врач России Анна Попова, напомнил он, предупредила о ещё двух инкубационных периодах болезни, которые пройдут до дня голосования. Эпидемиологическая обстановка будет существенно лучше по сравнению с текущей.

Говоря о важности проведения голосования, Песков отметил, что в России восстанавливается экономическая и общественная жизнь.

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