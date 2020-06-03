Белгород, , 14:03 — REGNUM Пансионат для временного содержания безнадзорных животных привели в порядок в Белгороде. В питомнике теперь смогут одновременно принять 80 собак, сообщили 3 июня в пресс-службе мэрии.

Приют с 20-летней историей благоустроили впервые. В питомнике появились 25 летних вольеров и 38 помещений для содержания животных в холодное время года, площадка для выгула с песчаным покрытием. Теперь вместо 60 собак здесь смогут единовременно разместиться 80 питомцев. Закуплено необходимое оборудование для веткабинета, комнаты для приготовления пищи. В помещениях также установлена система вентиляции.

«Собакам здесь хорошо. Но они рады будут новым хозяевам», — подчеркнул мэр Белгорода Юрий Галдун.

В январе 2020 года губернатор Евгений Савченко анонсировал строительство современного приюта для собак в Белгородском районе, от которого откроют филиалы в районах области.