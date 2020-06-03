Улан-Удэ, , 13:58 — REGNUM В Бурятии летний оздоровительный сезон пройдёт без детских палаточных лагерей. В региональном оперативном штабе приняли решение не открывать их, сообщает портал «Ариг Ус online» со ссылкой на минспорт республики.

Всего, как отмечается, таких учреждений в республике насчитывается 48. При этом стационарным лагерям, которые должны начать принимать детей с первого июля, предписано заполнять отряды не более чем на 50% от проектной мощности.

В ближайшее время республиканские власти должны решить по поводу продолжительности смен и числа заездов.

Как сообщало ИА REGNUM, учреждениям для начала работы необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Заявки к настоящему моменту подали 13 лагерей. Кроме того, персонал и воспитанники должны иметь справку об отсутствии контактов с носителями коронавируса.

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