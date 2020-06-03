Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM Патологоанатомы Ростовской области в сложившихся условиях работают в противочумных костюмах. Об этом в ходе онлайн-брифинга 3 июня сообщил заместитель главного врача областного паталогоанатомического бюро Юрий Макаренко, передаёт ИА REGNUM.

По его словам, предпринимаемые меры защиты аналогичны тем, которые используются в госпиталях для пациентов с коронавирусом.

«У нас происходит режимное вскрытие. Патологоанатомы одеваются в защитные противочумные костюмы и заходят в специальное помещение для вскрытий умерших от особо опасных инфекций», — отметил Макаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за весь период пандемии скончались 40 пациентов, ранее получивших положительные результаты теста на SARS-CoV-2. У всех умерших пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

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