Томск, , 13:56 — REGNUM В Томске в респираторном госпитале медико-санитарной части №2 родились двое детей.

Двух мальчиков приняли на свет акушеры-гинекологи, работающие в респираторном госпитале. Одна из рожениц имела диагноз COVID-19, у второй этот диагноз не подтвердился. Дети родились здоровыми, передает «Область здоровья».

Для рожениц в госпитале заранее организовали акушерский пост, в котором в настоящее время работают медики томских роддомов и областного перинатального центра.

Женщинам сделали кесарево сечения, обе операции прошли успешно. Младенцев доставили в областной перинатальный центр для полного медицинского обследования и дальнейшего наблюдения. Оба мальчика находились в удовлетворительном состоянии. Их поместили в индивидуальные изолированные боксы и взяли мазки на коронавирус. После получения двукратных отрицательных результатов младенцев перевели под наблюдение врачей отделения патологии новорожденных.

Сейчас одного из новорожденных уже выписали, второй пока находится в областном перинатальном центре.

В настоящее время лечение в медико-санитарной части проходят еще девять беременных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае приняли роды у трёх женщин с COVID-19.

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