Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Акции пяти крупнейших компаний, торгуемых на фондовых биржах США, с начала 2020 года выросли на 20%, сообщает инвестиционный банк Goldman Sachs.

Вместе с тем, остальные 495 компаний S&P 500 подешевели на 8%, а сам фондовый индекс снизился на 5%. В список компаний входит Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google.

Вес пяти компаний на фондовом рынке достиг 20%, что является историческим рекордом. Предыдущий пик в 18% был установлен в 2000 году.

Специалисты Goldman Sachs скептически относятся к дальнейшему росту индекса S&P 500, так как для роста необходимо оживление большего числа участников рынка.