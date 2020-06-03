Москва, , 13:54 — REGNUM Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил благодарность России за вклад в борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом он заявил 3 июня в ходе онлайн-брифинга.

«Я благодарен нашим партнерам в Российской Федерации, Германии, Великобритании, Польше за их вклад в нашу оперативную работу», — сказал Клюге.

Он отметил, что названными странами были предоставлены медицинские бригады, мобильные лаборатории и специалисты. ВОЗ продолжает помогать странам с лечением больных, диагностикой COVID-19, эпидемиологическим надзором и поставками нужных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные специалисты помогли Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они обеззараживали населённые пункты, дороги, здания и сооружения.