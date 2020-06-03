Воронеж, , 13:53 — REGNUM К проведению исследований крови на антитела к коронавирусу приступили в диагностическом центре Воронежа (ВОККДЦ). Анализы проводятся на платной основе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 3 мая.

Исследования выявляют в крови людей, инфицированных ранее коронавирусом, специфических белков иммунного ответа: выявление иммуноглобулина М (одного или в комбинации с IgG) указывает на то, что человек является носителем коронавируса, выявление иммуноглобулина G (IgG) свидетельствует о том, что человек в прошлом уже сталкивался с коронавирусом.

«Рекомендуется проводить комплексное обследование на оба вида антител, но возможны и отдельные тесты на IgM и IgG. Анализ на антитела является скрининговым методом обследования. Целесообразно также проводить его в организованных коллективах для выявления бессимптомных носителей и людей, уже имеющих иммунитет к Covid-19», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Воронежской области подтверждено 2 тыс. 361 случай заражения коронавирусом, 1 тыс. 567 человек выздоровели, 18 скончались.