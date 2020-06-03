Ростов-на-Дону, , 13:50 — REGNUM В Ростовской области пострадавший от взрыва бытового газа многоквартирный дом на улице Павлова в Азове восстановят за 85 млн рублей. Средства выделены из резервного фонда региональной казны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 3 июня.

«Все восстановительные работы в соответствии с утвержденной дорожной картой должны быть выполнены до 30 ноября», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа пострадали 13 квартир. Второй и третий подъезды были подключены к коммуникациям в феврале. В квартирах уже проживают азовчане, за исключением квартиры № 19 (ей необходим ремонт), заселены.

Ремонт требуется квартирам, расположенным в первом подъезде. Здесь выполнят кирпичную кладку, устранят трещину на наружной стене дома, восстановят внутренние перегородки третьего этажа. Квартиры отремонтируют за счет средств компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

ИА REGNUM напоминает, что ранее донской губернатор Василий Голубев потребовал выполнить восстановительные работы в пострадавшем от взрыва газа доме до наступления холодов, подчеркнув, что это должно произойти «не в декабре и не в ноябре».

Как сообщало ИА REGNUM, по факту взрыва бытового газа в доме на улице Павлова в Азове утром 22 февраля 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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