Москва, , 13:50 — REGNUM Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ливня и усиления ветра. Об этом 3 июня сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приведены в готовность, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня», — сказал он.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что 3 и 4 июня в Москве ожидаются ливни и усиление ветра с порывами до 17 м/с. Четверг может стать самым дождливым 4 июня в истории, ожидается, что выпадет до 50 миллиметров осадков.

В Москве дежурят около 300 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, которые готовы оперативно выехать в случае падения дерева или шатких конструкций, повреждения линий электропередачи, кровли, дорожных знаков и так далее. Электросетевые организации получили указание привести в готовность все доступные источники аварийного питания.

Бирюков добавил, что на улице следует соблюдать осторожность — не ходить около шатких конструкций и деревьев и не парковать возле них авто. По возможности лучше остаться дома.

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