Тегеран, , 13:51 — REGNUM В Иране за сутки выявили 3134 случая заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 160 696 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались свыше 8 тыс. человек. За последние сутки зафиксировано 70 случаев смерти.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 6 млн 380 тыс. человек.

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