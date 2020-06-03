Москва, , 13:39 — REGNUM Указы мэра Москвы Сергея Собянина в рамках введения режима самоизоляции в Москве законны и своевременны, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя поручение вице-премьера Михаила Мишустина.

«Они послужили важным бескомпромиссным примером и для всех регионов России в рамках продуманных системных мер в эффективной борьбе с пандемией коронавируса.

Очевидно, что публичный анализ в юридической плоскости предпринятых мер московским мэром будет проведен в сжатые сроки и даст положительное заключение.

Это будет основой для отказа принятия судами в работу любых коллективных исков от подкармливаемых Западом либералов и других неудачников, пытающихся повысить свою капитализацию и медийность на ровном месте или на крупном непредсказуемом форс-мажорном событии.

Ничего неизвестно сегодня об аналогичных претензиях истцов к мэриям Парижа, Лондона, Берлина или Нью-Йорка. Осуждать и оспаривать режим самоизоляции так публично на Западе пока никто не додумался.

Важно отметить, что сегодня мэрия столицы разработала план мер по восстановлению деловой активности города, поддержке бизнеса. Но хорошие новости либералам не нужны, одно нытье в социальных сетях и прокаченных западными инвесторами онлайн-СМИ», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин поручил проанализировать применение указов мэра Москвы Сергея Собянина, затрагивающих права и свободы граждан в период самоизоляции.

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