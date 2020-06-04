Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM Сахалинская область с 1938 по 1947 годы входила в состав Хабаровского края. До начала войны на Северном Сахалине проживало 117 тыс. человек. Южная часть Сахалина, именуемая тогда «Префектурой Карафуто», входила в состав Японии. Там проживало около 400 тыс. человек: японцы, корейцы, около 400 человек русского населения. На фронт ушли более 10 тысяч сахалинцев.

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война, однако Вторая мировая война не была закончена. 8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну милитаристской Японии. Красноармейцы освободили северный Китай и Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Япония была полностью повержена, Курильские острова перешли во владение СССР.

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