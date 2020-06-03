Вильнюс, , 13:38 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Литвы возросло до 1684 человек. Об этом 3 июня сообщает сайт правительства страны, посвященный борьбе с SARS-CoV-2.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа число новых выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в стране составило два случая.

Кроме этого, указывается, что за этот же период никто в стране не умер от COVID-19 и потому общее число летальных исходов по-прежнему составляет 71.

При этом уточняется, что 1 260 пациентов вылечились от COVID-19, а общее количество проведенных в стране тестов на коронавирус на сегодняшний день составляет 315 112.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за время эпидемии новой коронавирусной инфекции граждане Литвы ни разу не жаловались в министерство здравоохранение страны на то, что они заразились в медучреждениях.