Архангельск, 3 июня 2020, 13:35 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поручил отрегулировать ритмичность работы лабораторий, обрабатывающих тесты на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Поводом для поручения стал скачок цифр по заболеваемости.
Для выравнивания статистических данных лаборатории региона будут переведены на усиленный режим работы (без выходных). Кроме того, будут приняты меры по увеличению числа лаборантов.
Добавим, что в соцсетях жители региона жалуются на затягивание процесса по выявлению новых случаев заражения коронавирусом — пациентов с симптомами ОРВИ тестируют на опасную инфекцию только по распоряжению Роспотребнадзора.