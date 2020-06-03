Архангельск, , 13:35 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поручил отрегулировать ритмичность работы лабораторий, обрабатывающих тесты на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Поводом для поручения стал скачок цифр по заболеваемости.

«Это явно накопленный эффект с выходных, который не обработанным перешел на понедельник, и в результате мы получаем пик, который психологически негативно действует на людей», — заявил врио губернатора.

Для выравнивания статистических данных лаборатории региона будут переведены на усиленный режим работы (без выходных). Кроме того, будут приняты меры по увеличению числа лаборантов.

«Я понимаю, в каком режиме они работают — на износ. Давайте посмотрим — есть ли возможность быстро обучить людей, чтобы они пришли нам на помощь. Чтобы у нас была плановая работа, вплоть до круглосуточной работы всех лабораторий без выходных», — подчеркнул Цыбульский.

Добавим, что в соцсетях жители региона жалуются на затягивание процесса по выявлению новых случаев заражения коронавирусом — пациентов с симптомами ОРВИ тестируют на опасную инфекцию только по распоряжению Роспотребнадзора.