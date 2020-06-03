Лиссабон, , 13:35 — REGNUM Португалия начала переговоры с Германией по вопросу предоставления «воздушного коридора» для туристов, сообщает 3 июня издание Bloomberg.

Правительство Португалии также начало переговоры с Великобританией. Издание отмечает, что странам, чья экономика зависит от туризма, придется найти баланс между открытостью для туристов и ограничительными мерами.

По данным Bloomberg, власти Германии планируют в ближайшее время ослабить ограничения на въезд для граждан из стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая правительство Португалии заявило о намерении отменить ограничение на число посадочных мест в самолетах. Смягчение требований планировалось запустить с июня.

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