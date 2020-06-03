Москва, , 13:33 — REGNUM Российские власти получат рекомендации от Всемирной организации здравоохранения о том, как проводить голосования и другие массовые мероприятия в период пандемии коронавируса. Об этом заявила 3 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ.

Вуйнович был задан вопрос, касающийся голосования по поправкам к Конституции РФ. Она отметила, что в России уже сейчас обсуждаются способы проведения масштабных мероприятий, которые позволят свести к минимуму угрозу для здоровья людей.

«Мы очень тесно будем работать с местными властями, предоставлять свои рекомендации, общие», — сказала она.

Представитель ВОЗ добавила, что мероприятия на открытом воздухе дают возможность распределить людей по территории и обеспечить соблюдение правил гигиены.

Как сообщало ИА REGNUM, всенародное голосование по поправкам к Конституции России состоится 1 июля, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Избирательные участки начнут работать с 25 июня.

Читайте также: Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля

А также: В ЦИК назвали число регионов РФ, где 1 июля пройдет электронное голосование