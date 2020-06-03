Пенза, , 13:28 — REGNUM В лабораториях Пензенской области по состоянию на 3 июня проведено 90 411 исследований на наличие коронавирусной инфекции, обследовано 85 392 человека, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.

Под наблюдением пензенских медиков остаются 5,69 тыс. человек, более чем 11,8 тыс. жителей области сняли с учета.

Напомним, что 3 июня подтвердились 83 новых случая заражения коронавирусом, среди них трое детей в возрасте — двух, пяти и 16 лет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области зарегистрированы еще две смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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