Москва, , 13:16 — REGNUM Роспотребнадзор не будет штрафовать представителей бизнеса из-за несоблюдения рекомендаций надзорного ведомства, сообщили в секретариате первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

Вице-премьер провел совещание с представителями бизнеса по вопросу открытия турфирм, ресторанов, кафе, кинотеатров, фитнес-центров и салонов красоты.

В секретариате отметили, что выполнение рекомендаций Роспотребнадзора соответствует интересам бизнеса, так как при обнаружении очага заражения предприятие закроют на карантин. Ответственность за санитарные нормы лежит на собственнике.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры обещают не повышать стоимость путевок из-за пандемии коронавируса. Цены останутся прежними, несмотря на дополнительные расходы на дезинфекцию.

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