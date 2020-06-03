Пермь, , 13:14 — REGNUM В Пермском крае с 3 по 5 июня ожидается малооблачная без существенных осадков погода. Несмотря на то, что воздух будет ежедневно прогреваться, 3−5 июня ночная температура будет достаточно низкой — на уровне +3…+8 °С, а среднесуточная температура воздуха — немного ниже климатической нормы, сообщает Пермский гидрометцентр.

По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, с 3 июня начнет усиливаться влияние антициклона, смещающегося с Архангельской области на Урал, с 4 июня установится преимущественно малооблачная погода и температура воздуха начнет повышаться — до +20 °С днем. К выходным (6−7 июня) дневная температура воздуха может повыситься до +25 °С.

В конце первой — начале второй декады июня вероятен период жаркой погоды с повышением температуры днем до +30 °С, причем на севере будет на 6−7 °С теплее нормы.