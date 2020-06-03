Уфа, , 13:14 — REGNUM 92 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего было выявлено 3501 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с коронавирусом 1249 граждан (в том числе 57 человек — за минувшие 24 часа). За сутки не зарегистрировали не одной смерти пациентов с COVID-19. А всего умерли 18 таких пациентов.

В больницах лечатся 989 пациентов с COVID-19, а 1245 граждан получают лечение на дому.

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