Аддис-Абеба, , 13:10 — REGNUM Министр здравоохранения Эфиопии заявил журналистам, что в ближайшие четыре месяца стране потребуется 131 миллион масок для лица. Об этом сообщает государственная телерадиовещательная корпорация Fana.

Министр Лия Тадессе заявила, что маски для лица необходимы в медицинских учреждениях по всей стране. Планируется, что маски для лица будут изготавливаться в Эфиопии, сообщает телекомпания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к настоящему времени в стране было подтверждено 1257 случаев заражения коронавирусом, 12 из которых — с летальным исходом.

Как сообщают репортеры, Эфиопия сыграла важную роль в распространении по всему континенту гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, направленной Китаем.