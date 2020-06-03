Черкесск, , 13:02 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет открыт еще один госпиталь для лечения больных с COVID-19. Его развернут на базе республиканской клинической больницы. Общее число пациентов, которых он сможет принять, составит 70 человек, сообщили 3 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Госпиталь разместится в двухэтажном отдельном здании на территории республиканской больницы, предусмотрен отдельный въезд в него. С введением в строй нового корпуса общее число койко-мест в регионе для заразившихся коронавирусной инфекцией вырастет до 700.

В настоящее время госпиталь готовится к открытию, устанавливается оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, кислородные точки на 70 человек, резервуар для кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии открыты четыре госпиталя для приема больных с COVID-19.

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