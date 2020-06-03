Брюссель, , 13:02 — REGNUM На сегодняшний день ни одна страна Европы не может похвастаться выработанным иммунитетом к COVID-19. Такое заявление в ходе онлайн-брифинга сделала старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ Катрин Смолвуд.

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Она отметила, что новые случая заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему фиксируются в большинстве европейских стран.

«Можем сказать, что нет ни одной страны, которую можно было объявить обладающей иммунитетом здесь», — приводит РИА Новости слова Смолвуд.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса на 3 июня, в мире коронавирус подтвердился у почти 6,4 млн человек. Лидером по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией остаются США. Здесь носителями SARS-CoV-2 являются более 1,8 млен человек.