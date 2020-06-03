Москва, , 13:00 — REGNUM Стоимость авиабилетов и туристических путевок на российские курорты останется на уровне 2019 года. Об этом 3 июня заявил заместитель президента ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, сообщает News.ru.

По его словам, цены не будут подниматься из-за пандемии, несмотря на рост расходов на дезинфекцию, безопасную дистанцию и другие меры. Горин отметил, что на сегодняшний день можно отдохнуть в санатории с медицинской лицензией.

Пока для этого необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, справки эпидокружения и санаторно-курортную карту. «При благоприятном развитии ситуации в июле откроются и курортные гостиницы», — сказал Горин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Совет федерации одобрил закон о полномочиях правительства в сфере туризма и транспортных перевозок при введении режима повышенной готовности или ЧС.

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