Москва, , 13:04 — REGNUM Угрозы эпидемии коронавируса в регионах России уже нет. Об этом 3 июня заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Коронавирус выдохся, на последнем издыхании находится», — сказал Онищенко.

Отвечая на вопрос о том, может ли произойти вспышка коронавируса в регионах России, депутат Госдумы РФ ответил отрицательно.

«Не будет там никаких вспышек. Ну не будет их. Хватит уже», — заявил Онищенко.

Также он призвал снять меры ограничения работы учреждений.

«Зачем экономику страны и каждого региона держать?» — отметил депутат Госдумы РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Онищенко отказался отвечать на вопрос BBC