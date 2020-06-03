Астрахань, , 12:52 — REGNUM В Астраханской области 3 июня зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального минздрава.

Всего в регионе подтверждено 2097 случаев заражения. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 672 человека. 1049 человек выздоровели и были выписаны, 19 человек скончались.

За весь период у 67 тыс. 308 человек взяли 72 тыс. 245 анализов на коронавирусную инфекцию. Под амбулаторным наблюдением остаются 2 тыс. 735 человек. Коэффициент распространения инфекции составил 2,21.

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