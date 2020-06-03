Пермь, , 12:51 — REGNUM Пермь отметит 12 июня День города без массовых мероприятиях на улицах. С учетом сложившейся реальности из-за коронавируса мероприятия пройдут в новом формате, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Нам нельзя допускать массовые скопления людей, при этом нужно организовать мероприятия таким образом, чтобы люди почувствовали праздник и были обеспечены все меры безопасности», — сказал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава минкульта края Вячеслав Торчинский проинформировал на заседании правительства, что на 12 июня запланировано более 100 онлайн-мероприятий.

«12 июня должен был стартовать крупнейший фестиваль в Пермском крае — Дягилевский фестиваль. Понятно, что сейчас мы его провести не можем. В этот период времени, но по инициативе художественного руководителя Теодора Курентзиса будет показана ретроспектива Дягилевского фестиваля», — сказал министр. Он также отметил, что есть договорённости в владельцами авторских прав на трансляцию уникальных видеосъемок.

Теодор Курентзис два месяца находится в Перми и ведет подготовку к фестивалю.

Напомним, в 2020 году Дягилевский фестиваль должен был открыться 12 июня. Однако из-за пандемии масштабное культурное мероприятие решено перенести на более поздний срок.