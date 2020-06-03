Махачкала, , 12:54 — REGNUM Жительница Левашинского района Дагестана попыталась сжечь заживо женщину, которую застала вместе со своим мужем. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Инцидент произошел 26 мая 2020 года на окраине села Леваши. По версии следствия, 42-летняя подозреваемая подошла к автомобилю своего супруга, в салоне которого вместе с ним находилась местная жительница. Ревнивица устроила ссору, после чего облила соперницу бензином и подожгла, бросив в ее сторону зажженную спичку.

Потерпевшая получила сильные ожоги и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

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