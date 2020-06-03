Москва, 3 июня 2020, 12:49 — REGNUM Политика мэра Москвы Сергея Собянина продолжает вызывать раздражение, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 3 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.