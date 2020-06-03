Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Сотрудники транспортной полиции в Петербурге не дали любителю острых ощущений упасть с крыши исторического здания Витебского вокзала, куда он залез, поспорив с друзьями. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Витебский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

Как установили сотрудники правоохранительных органов, мужчина во время прогулки со своими друзьями около железнодорожного вокзала похвастался, что сможет забраться на крышу здания. В результате он проник на территорию вокзала и без страховочных средств действительно взобрался наверх.

«Избежать непоправимых последствий помогли сотрудники транспортной полиции, оперативно задержавшие правонарушителя», — уточнили в ведомстве.

Нарушителем оказался 33-летний житель города Кингисепп Ленинградской области, который работает кровельщиком в одной из петербургских компаний.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол в рамках статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей.

Читайте также: В Петербурге придумали наказание для экскурсоводов по крышам

Читайте также: «Жестоко карать»: директор Эрмитажа о вандалах на Медном всаднике

Читайте ранее в этом сюжете: Руферы пробрались на крышу Главного штаба в Петербурге