Орел, , 12:45 — REGNUM 513 человек протестированы на антитела к коронавирусу по данным на 3 июня в Орловской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В регионе протестировано 513 человек на антитела, в крови 24 из них обнаружен иммуноглобулин класса G, что свидетельствует о том, что человек уже встречался с этим вирусом и имеет к нему иммунитет. Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию проведено более 48 000 исследований», — привёл данные руководитель регионального ТУ Роспотребнадзора Александр Румянцев.

Всего в регионе с конца марта подтверждено 1 тыс. 142 случая заражения коронавирусом, в том числе 71 подтверждён за последние сутки. 27 пациентов скончались.