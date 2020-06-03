Москва, , 13:02 — REGNUM В Москве и России в целом уже следует открывать заведения общепита и фитнеса. Об этом 3 июня заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам депутата Госдумы РФ, меры, которые бы позволили открыть рестораны и кафе, а также фитнес-центры, разработаны и их можно применить уже сейчас. В качестве примера таковых он назвал работу только каждого третьего столика, что позволяет держать социальную дистанцию между посетителями заведений общепита.

«Мы слишком расточительны. Закрыли весь общепит, все заведения фитнеса, все магазины. Если бы мы с вами ответственно подходили к этому, хотя бы на треть как шведы — надо в магазин, надел перчатки, маску, купил что надо и вернулся. Мы же этого не делаем, выполнять не хочется. Слушайте, делайте выводы. Мы выходим из ситуации, она у нас утихает. Сегодня очень мало тяжёлых случаев», — заявил Онищенко.

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