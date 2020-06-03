Уфа, , 12:42 — REGNUM Мать, которая оставила своего маленького ребенка на морозе, осудили в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, суд признал 26-летнюю женщину виновной и приговорил ее к одному году исправительных работ. При этом с женщины будут удерживать десять процентов заработка в доход государства.

Отмечается, что обвиняемая свою вину полностью признала. Помимо этого, женщину ограничили в родительских правах. Сотрудники прокуратуры намерены подать иск в суд о взыскании с нее расходов на лечение ребенка.

Отмечается, что сейчас мальчик находится под опекой его бабушки.

Ранее СМИ сообщали о том, что в ночное время в феврале текущего года в Мелеузовском районе женщина находилась в нетрезвом состоянии. Она оставила своего ребенка на сильном морозе без присмотра. При этом малыш был одет не по погоде. В результате он получил обморожения. Его здоровью был нанесен тяжкий вред. Мальчика обнаружил сосед, ребенка срочно госпитализировали.

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