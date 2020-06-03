Москва, , 12:40 — REGNUM Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») отказался отвечать на вопрос телеканала BBC, объяснив это ангажированностью издания. Ситуация произошла на пресс-конференции в Москве 3 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После вступительного слова Онищенко по вопросу распространения коронавируса в России и мире, модератор перешёл к вопросам. Первым оказался вопрос от BBC, однако озвучить его не успели. Стоило только назвать телеканал, как Онищенко прервал ведущего, заявив, что не станет отвечать на вопрос этого СМИ.

«Я принципиально не буду разговаривать с BBC. Я считаю его очень несолидной, очень ангажированной прессой, которая не соблюдает ни этических, ни моральных кодексов. Когда-то BBC сыграло в моей истории очень важную роль, положительную для меня. Но с этим изданием я ничего общего иметь не буду и другим не советую. Для меня это желтая пресса», — сказал Онищенко.

При этом на вопросы других изданий он давал развернутые ответы.