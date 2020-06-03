Владикавказ, , 12:36 — REGNUM В Северной Осетии наметился спад числа новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба на 3 июня, общее число заразившихся — 3151 человек, что на 47 больше, чем сутками ранее.

За последние несколько дней в республике прирост числа заболевших значительно снизился, что позволяет надеяться, что РСО-Алания уже преодолела пик заболевания.

В настоящее время госпитализированы 1063 человека, у 112 из которых подтвержден диагноз COVID-19. В реанимации находятся 77 человек, в том числе двое детей. Из них 44 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За все время наблюдения в Северной Осетии выздоровел 2231 человек, что составляет более 80% от общего числа заразившихся. Умерли 58 пациентов. На лечении в режиме самоизоляции остаются 750 человек, которых наблюдают медики, оказывая им медицинскую помощь, в том числе бесплатными лекарствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в РСО-Алании уже выздоровел и приступил к работе министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, заболевший COVID-19 18 мая.

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