Калуга, , 12:39 — REGNUM В больницах Калужской области скончались два пациента с COVID-19, сообщает 3 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

От осложнений, вызванных кононавирусной инфекцией, скончались двое мужчин: житель Калуги 1968 года рождения и житель Обнинска 1933 года рождения.

Всего в регионе зарегистрировано 34 смерти пациентов с выявленным заражением коронавирусом.

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