Томск, , 12:27 — REGNUM Ещё 26 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Томской области, сообщили ИА REGNUM 3 июня в администрации региона.

Госпитализированы 13 человек. Это те, у кого есть симптомы заболевания, а также пациенты, которые входят в группу риска по возрасту.

За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 19 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 359.

Всего в Томской области по состоянию на 3 июня коронавирус выявлен у 765 человек.

Как сообщало иа, за весь период в регионе умерли 14 пациентов с коронавирусом.

https://regnum.ru/news/society/2969521.html

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