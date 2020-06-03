Севастополь, , 12:28 — REGNUM За сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 3 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 3 июня зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Они контактировали с заболевшими ранее людьми, в том числе с приехавшим из Краснодара человеком, и находились в режиме обсервации», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в городе зарегистрировано 170 человек, у которых выявили новую инфекцию. Три человека скончалось.

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