Улан-Удэ, , 12:25 — REGNUM Бурятия получила очередную партию гуманитарной помощи от Монголии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в рамках помощи в борьбе с коронавирусом соседнее государство направило сюда около 63 тыс. одноразовых масок, защитные костюмы, очки, бахилы и нитриловые перчатки.

Как отмечается, в их числе в Улан-Удэ прибыла посылка от пятиклассника Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова М. Цэлмэг. Школьник сшил многоразовые маски для бурятских медиков, а также отправил накопленные им 20 тыс. тугриков.

Власти Бурятии пообещали сделать ответный подарок от имени главы Алексея Цыденова, который назвал посылку трогательной историей доброты.

«Это пример для каждого из нас. После стабилизации эпидемиологической ситуации приглашаем парня к нам, посмотреть на Байкал, познакомиться с нашей культурой. А сейчас выбрать и отправить ответный подарок», — отметил он.

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