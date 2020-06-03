Москва, , 12:24 — REGNUM Проведение агитационной компании за или против внесения поправок к Конституцию РФ не предусмотрено законом о проведении общероссийского голосования по изменениям в Основной закон страны. Об этом заявила член ЦИК Майя Гришина.

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Такое пояснение РБК она дала в связи с направленным организаторами кампании «Нет» письмом в Центризбирком с требованием предоставить им время и площади СМИ для агитации против внесения поправок в Конституцию.

По утверждению авторов обращения, телевидении и уличных билбордах идёт именно агитационная кампания. При этом противникам внесения поправок в Основной закон страны так и не предоставили возможность высказаться.

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Гришина подчеркнула, что материалы на билбордах и ролики на телевидении о голосовании относятся не к агитационным, а к информационным.

«Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ должно было состояться 22 апреля, однако на фоне ситуации с пандемией нового типа коронавируса было отложено на неопределённый срок. Теперь голосование состоится 1 июля. При этом избирательные участки откроются уже 25 июня. Сделано это для того, чтобы соблюсти ограничительные меры в период пандемии и не допустить массового скопления людей на участках.