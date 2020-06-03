Воронеж, , 12:22 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены у пяти сотрудников правительства Воронежской области, об этом стало известно 3 июня. Все заразившиеся — сотрудники управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области.

«Заболевание у сотрудников проходит либо бессимптомно, либо с лёгкими признаками ОРВИ. Все проходят лечение амбулаторно, находятся под регулярным наблюдением врачей. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа», — прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Воронежской области подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом, 68 человек выздоровели. Общее число заразившихся составляет 2361, в том числе 1567 человек выздоровели, 18 скончались.