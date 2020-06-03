Шацкий район, Рязанская область, , 12:25 — REGNUM Необходимую помощь жителям Шацкого района, дома которых 3 июня оказались в зоне подтопления, поручил оказать губернатор Рязанской области Николай Любимов. Держать на личном контроле ситуацию поручено главе администрации Шацкого района Александру Нечушкину, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Шацке подтопленными оказались семь приусадебных участков у частных домов, один из которых нежилой, с населением 10 человек. Электроснабжение и водоснабжение не нарушено. В селе Шевырляй размыта дорога, проходящая по насыпи. Отрезанными оказались 57 домов, в которых проживают около 80 человек. На месте подтопления работают спасатели. Губернатор Николай Любимов поручил главе администрации Шацкого района Александру Нечушкину в случае необходимости оказать жителям всестороннюю поддержку.

«Жители, оказавшиеся в зоне подтопления, должны быть обеспечены всем необходимым, включая медицинскую помощь и продукты питания. Нужно быть постоянно на связи с людьми и незамедлительно реагировать на их просьбы. Они должны быть уверены в том, что не останутся без поддержки», — отметил глава региона.

В результате обильных осадков 3 июня произошёл подъём уровня воды в реке Шача.

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