Шацкий район, Рязанская область, 3 июня 2020, 12:25 — REGNUM Необходимую помощь жителям Шацкого района, дома которых 3 июня оказались в зоне подтопления, поручил оказать губернатор Рязанской области Николай Любимов. Держать на личном контроле ситуацию поручено главе администрации Шацкого района Александру Нечушкину, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Шацке подтопленными оказались семь приусадебных участков у частных домов, один из которых нежилой, с населением 10 человек. Электроснабжение и водоснабжение не нарушено. В селе Шевырляй размыта дорога, проходящая по насыпи. Отрезанными оказались 57 домов, в которых проживают около 80 человек. На месте подтопления работают спасатели. Губернатор Николай Любимов поручил главе администрации Шацкого района Александру Нечушкину в случае необходимости оказать жителям всестороннюю поддержку.
В результате обильных осадков 3 июня произошёл подъём уровня воды в реке Шача.
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