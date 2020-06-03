Москва, , 12:32 — REGNUM Лица с коронавирусом массово прибыли в Россию из Евросоюза, но это были не туристы. Об этом 3 июня заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, вирус в Россию в массовом порядке завезли из Италии и Испании. При этом привезли его не туристы, а граждане РФ, которые постоянно проживают в этих странах.

Многие из них уже знали, что больны COVID-19, уверен врач.

«Они понимали, что там их не вылечат, и они приехали к нам лечиться. Некоторые были заведомо больны. И не надо их осуждать», — сказал Онищенко.

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